شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الإسكان : نعمل على تسهيل القروض ورحلة تملك المواطنين لمساكنهم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف السويلم، إن الوزارة تعمل على تسهيل القروض العقارية لتمكين المواطنين من تملك مسكنهم.

وأضاف أن منظومة التأمين العقاري تشهد تكامل مع برنامج سكني والجهات التمويلية مثل البنوك، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "العربية".

ولفت إلى أن عدد القروض العقارية بلغت أكثر من 700 ألف قرض عقاري منذ 2017 وحتى الآن، ومعظمها قروض مدعومة.