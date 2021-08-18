شكرا لمتابعة خبر عن محلل اقتصادي يحذر من أضرار تجاوز الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر محلل اقتصادي، على الجعفري، مستخدمي البطاقات الإئتمانية من تجاوز الحد الائتماني لأن ذلك يؤدي إلى ديون يصعب سدادها.

وأضاف أن السداد في هذه الحالة يتحول إلى أقساط، وهذا سيؤدي إلى تراكم الفوائد، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأكد أن الكثير من الناس لا يعرفون كيفية استخدام البطاقة الائتمانية، لافتا إلى أن وزارة التجارة قامت في السنوات الأخيرة بعمل أنظمة صارمة للتجارة الإلكترونية، ومحاربة المواقع الغير موثوقة فيها.