شكرا لمتابعة خبر عن استشاري : الإجراءات الاحترازية ستقل حاليًا إذا وصلنا إلى تحصين 70% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري أمراض معدية، خالد غليلة، إن الكثير من الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليًا ستقل إذا وصلت نسبة التحصين إلى 70% في المملكة.

وأضاف أن الوصول لهذه النسبة سيجعل المملكة من أوائل الدول في التحصين ضد فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته في قناة "الإخبارية".

وأكد أن هناك دراسات تجري حاليًا لتوفير لقاحات للأطفال الأقل من 12 عاما، متوقعًا أن يتم طرح لقاح لهذه الفئة خلال الستة أشهر المقبل.