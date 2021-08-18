اخبار السعوديه

استشاري : الإجراءات الاحترازية ستقل حاليًا إذا وصلنا إلى تحصين 70%

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن استشاري : الإجراءات الاحترازية ستقل حاليًا إذا وصلنا إلى تحصين 70% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري أمراض معدية، خالد غليلة، إن الكثير من الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليًا ستقل إذا وصلت نسبة التحصين إلى 70% في المملكة.

وأضاف أن الوصول لهذه النسبة سيجعل المملكة من أوائل الدول في التحصين ضد فيروس ، وذلك بحسب ما ذكرته في قناة "الإخبارية".

وأكد أن هناك دراسات تجري حاليًا لتوفير لقاحات للأطفال الأقل من 12 عاما، متوقعًا أن يتم طرح لقاح لهذه الفئة خلال الستة أشهر المقبل.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا