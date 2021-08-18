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قصة مواطنة كفيفة أسلم على يدها 6 أشخاص وحكاية شقيقها الذي خطف الأنظار بتلاوته للقرآن "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلطت الأنظار على قصة المواطنة منيرة عبدالهادي التي أسلم على يدها  6 أشخاص باستخدامها التقنية، كما تمارس هوايتها في الطبخ.

وسرق سلطان عبدالهادي شقيق منيرة الأنظار بصوته الرائع وإتقانه للقرآن تلاوة وتجويدا،  حيث لاقت مواهبهم رواجا  وتفاعلا كبيرا.

وقالت منيرة:" كنت أواجه صعوبات أثناء ممارسة هوايتي في الطبخ في البداية وخاصة أني كفيفة"، لافتة:" مع الممارسة استطاعت كسر حاجز الخوف في الطبخ".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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