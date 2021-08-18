شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطنة كفيفة أسلم على يدها 6 أشخاص وحكاية شقيقها الذي خطف الأنظار بتلاوته للقرآن "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلطت الأنظار على قصة المواطنة منيرة عبدالهادي التي أسلم على يدها 6 أشخاص باستخدامها التقنية، كما تمارس هوايتها في الطبخ.

وسرق سلطان عبدالهادي شقيق منيرة الأنظار بصوته الرائع وإتقانه للقرآن تلاوة وتجويدا، حيث لاقت مواهبهم رواجا وتفاعلا كبيرا.

وقالت منيرة:" كنت أواجه صعوبات أثناء ممارسة هوايتي في الطبخ في البداية وخاصة أني كفيفة"، لافتة:" مع الممارسة استطاعت كسر حاجز الخوف في الطبخ".