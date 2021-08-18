«المرور» يحدد «المدة الأقصى» لتسجيل المخالفة

الرياض - محمد عبدالله - وقال «المرور» - عبر تويتر- إن المخالفات يتم تسجيلها خلال يومين إلى خمسة أيام.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لـ «المرور السعودي» تساءل فيه أحد المستفيدين عن «أقصى مدة لنزول المخالفة المرورية بعد إصدارها».

يذكر أن المادة الـ «73» من نظام المرور تنص على أن يتم تحرير «مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها».

وتضيف ذات المادة أنه «للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها».