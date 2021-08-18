بالأرقام.. «الأرصاد» يعلن درجات حرارة مصايف المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، حالة أجواء المصايف في المملكة بالدرجة المئوية.

وأكد المركز عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن أجواء المصايف (درجات الحرارة العظمى) لهذا اليوم جاءت كالتالي: السودة 23 درجة مئوية، النماص وبللحمر 25 درجة مئوية، الباحة 26 درجة مئوية، بلجرشي 27 درجة مئوية، الشفا 28 درجة مئوية، الهدا وتنومة 29 درجة مئوية، وبللسمر 30 درجة مئوية، أبها وجبال فيفا 31 درجة مئوية، الطائف 37 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الأسبوع المقبل على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة، وأشار إلى أنه لا يستبعد تأثر أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية بتكوّن السحب الرعدية الممطرة.