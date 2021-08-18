أخبار السعودية اليوم.. الكشف عن موعد تحصين 70% من السكان.. و5 التزامات على المسافرين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث كشفت وزارة الصحة عن الموعد النهائي المتوقع أن يكون فيه قد تم تلقيح نحو 70% من السكان بالمملكة العربية السعودية، فيما كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن المدة اللازمة في صلاحية جوزار السفر للدول العربية والأجنبية، وإلى التفاصيل:

الأمير عبدالعزيز بن طلال يؤكد دعمه لمسيرة عمل المجلس العربي للطفولة

أكد الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، استمرار دعمه لعمل المجلس، واستكمال المسيرة التنموية التي بادر بها والده الراحل الأمير طلال بن عبدالعزيز المؤسس، وذلك بنفس الروح والحماس مع السعي نحو استمرار تطويرها بما يتماشى مع المستجدات والظروف الراهنة، واتباع نهج الحوار والنقاش مع العاملين بالمجلس من خلال الاجتماعات الدورية.

الصحة تكشف عن الموعد المتوقع لتحصين 70% من سكان المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إمكانية الوصول لتحصين 70% من سكان المملكة العربية السعودية، في شهر أكتوبر المقبل، موضحة أن عدد جرعات لقاح كورونا المقدمة تجاوز أكثر من 32.6 مليون، عبر 587 مركزًا في جميع أنحاء المملكة.

استفادة 520 ألف أسرة من برنامج «القرض العقاري المدعوم»

أعلن صندوق التنمية العقارية استفادة أكثر من 520 ألف أسرة من برنامج القرض العقاري المدعُوم منذ يونيو 2017 إلى نهاية النصف الأول من العام الجاري، منهم 103 آلاف أسرة استفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لـ«القرض المدعُوم» خلال هذا العام من يناير حتى نهاية يونيو 2021م.

الخطوط السعودية توضح 5 التزامات على المسافرين التقيد بها

حددت الخطوط الجوية السعودية خمسة التزامات يجب على المسافرين عبر خطوطها الالتزام تتمثل في الإطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بعقد النقلو الإفصاح عن أي احتياجات خاصة للمسافر قبل إتمام عملية الحجز والحضور للمطار في الوقت المحدد من قبل الناقل واستكمال كل مستندات ومتطلبات السفر النظامية وإنشاء الحجز بالطريقة الصحيحة وإضافة وسائل الإتصال الصحيحة.

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح المراتب الأربعة لصوم عاشوراء

كشف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد بن تركي الخثلان، عن المراتب الأربعة لصوم عاشوراء؛ حيث أوضح أن المرتبة الأولى أن تصوم أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم وهي المرتبة الأكمل، مضيفًا أن المرتبة الثانية أن تصوم العاشر والتاسع، والثالثة أن تصوم العاشر والحادي عشر، أما المرتبة الرابعة فأن تصوم اليوم العاشر فقط.

«توكلنا»: الهويتان «الوطنية ومقيم» إثبات رسمي للهوية لدى لرجال الأمن فقط

أكد تطبيق «توكلنا» أن الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر التطبيق تعدان إثباتاً رسمياً معتمدًا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، كما أوضح التطبيق أنه جاري العمل على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

توضيح حول المدة اللازمة في «صلاحية الجواز» للسفر للدول العربية والأجنبية

اشترطت المديرية العامة للجوازات أن لا تقل صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية وستة أشهر لبقية الدول.

«أبشر» توضح 3 خطوات إلكترونية للاستعلام عن رقم الحدود

كشفت منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية عن طريقة الاستعلام عن رقم الحدود، وذلك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الدخول إلى منصة أبشر ثم الضغط على استعلامات والنقر على الاستعلام عن رقم الحدود.

الحصيني عن طقس الـ48 ساعة القادمة: أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء، حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا، وذلك بداية من اليوم وحتى غدًا الخميس، كما توقع سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات عسير وجازان والباحة والربع الخالي، والإمارات وعمان واليمن ورياح متوسطة على الغربية وجنوب الشرقية

الأرصاد: استقرار أحوال الطقس على معظم مناطق المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأربعاء طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

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