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«الصحة»: 3 فوائد لجرعة لقاح كورونا الثانية

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الرياض - محمد عبدالله - عددت وزارة الصحة، الأربعاء، 3 فوائد للجرعة الثانية من لقاح ، مشيرة إلى أنها تساعد في استدامة المناعة ومقاومة متحورات الفيروس، ورفع الحماية من الإصابة الشديدة بها.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، تسجيل 546 حالة مؤكدة وتعافي 794 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6246 حالة منها 1273حالة حرجة.

وأضافت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 540244 حالة وحالات التعافي 525559 حالة, فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 8439 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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