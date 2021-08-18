مختص بـ«الأرصاد» يتوقع موعد بدء الأجواء اللطيفة ونهاية الصيف

الرياض - محمد عبدالله - قال مختص التوقعات بالمركز الوطني للأرصاد عايض البلوي، إنَّ فرصًا لهطول الأمطار على المملكة ستكون في 17 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الأجواء اللطيفة ليلًا وفي الصباح الباكر ستبدأ بعد أسبوع.

وأكد «البلوي»، بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أنَّ المنطقة الشرقية والسواحل الغربية ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الرطوبة النسبية؛ لذلك يكون الإحساس بدرجات الحرارة أعلى بكثير من المسجل ومما تعلنه مراكز الأرصاد.

وتابع: أن شهر أغسطس من أقل الأشهر حرارة، خصوصًا على المناطق الوسطى والشمالية، بينما تكون فرص الأمطار متوسطة على المرتفعات، مشيرًا إلى مضى 59 يومًا على الصيف، وتتبقى 35 يومًا.

وأشار إلى أن فرص هطول الأمطار ستشمل مرتفعات منطقتي جازان وعسير، مرورًا بمنطقة الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والأطراف الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وواصل: أن الأجزاء الواقعة بين منطقتي الباحة وعسير سيتخللها أمطار أقرب إلى الغزارة.