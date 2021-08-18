بالصور.. أمانة الطائف تدعم الطرق الرئيسية بالشواخص الأرضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة الطائف، الأربعاء، تركيب شواخص أرضية ارشادية وتحذيرية في العديد من الشوارع والمحاور الرئيسية بالطائف.

وقال أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي إن فرق الأمانة عملت على دعم شبكات الطرق الداخلية بالوسائل الارشادية والتحذيرية من خلال تركيب اللوحات العامودية الإرشادية وإعادة طلاء الأرصفة وتحديد المسارات ومداخل ومخارج الطرق الفرعية، والملصقات الأرضية ومهدئات السرعة، بما يضمن سلامة الحركة المرورية، وأشارت إلى أن الملصقات التي تم تركيبها شملت محددات السرعة، ومناطق عبور المشاة، والتنبيه بمواقع عبور طلاب المدارس ومهدئات السرعة وغيرها.

وتعمل الأمانة من خلال الفرق الميدانية على تنفيذ برامج لصيانة وتهيئة شبكة الطرق الداخلية وضمان سلامتها ومعالجة التشققات وأي تضرر للطبقة الإسفلتية بما يحقق السلامة للمرتادين ويعزز مرونة التدفق المروري بالشوارع.