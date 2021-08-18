بالفيديو.. مسؤول سعودي: هجمة سيبرانية في العالم كل 39 ثانية

الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني (sirar by stc)، المهندس فهد الجطيلي، الأربعاء، إن العالم يشهد تناميًا في مخاطر وتهديدات الهجمات السيبرانية بالكم والكيف وبشكل متسارع.

وأوضح الجطيلي، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن هناك هجمة سيبرانية كل 39 ثانية بشكل يومي، مقدرًا حجم الخسائر بسببها خلال 2021، بـ 6 تريليونات دولار.

وأشار إلى أنه حسب ما يقدمونه في الشركة من خدمات وحلول وأبحاث أمن سيبراني استباقية لاحظوا أن معدل الهجمات زاد بشكل ملحوظ؛ حيث وصلت لـ350% من السنة الماضية إلى الآن.

وأكد أن مخاطر وتهديدات الأمن السيبرانية تتعدد بأشكالها ونوعياتها وعادة المهاجمين يستخدمون جميع الوسائل للوصول للهدف من خلال نقاط ضعفه والمتعلقة إما بضعف وعي العنصر البشير أو التقني أو الإجرائي وأهدافهم في العادة تكون تخريبية أو سرقة البيانات والأموال والتأثير على سمعة المنظمة.