نجاح عملية قيصرية لمريضة كورونا بمستشفى العارضة بجازان

الرياض - محمد عبدالله - نجح أطباء النساء والولادة وفريق مكافحة العدوى بمستشفى العارضة العام، في إجراء عملية ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا.

وقالت مديرية الشؤون الصحية بجازان، إنَّ قسم الطوارئ استقبل مريضة حامل في الشهر التاسع تعاني أعراض الولادة ومصابة بفيروس كورونا ما شكل خطرًا على حياتها والجنين.

واتخذ أطباء النساء والولادة وفريق مكافحة العدوى، التدابير الوقائية اللازمة وفق برتوكولات وزارة الصحة لإنقاذ حياة المريضة والجنين، وتم إجراء عملية ولادة قيصرية للمريضة عاجلة تكللت بالنجاح؛ من دون حدوث اي مضاعفات على المريضة وجنينها.

وأوضحت صحة جازان أنه تمت متابعة حالة المريضة بعد إجراء العملية وكذلك حالة الجنين من قبل الفريق الطبي حتى تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى.