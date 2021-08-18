3 مدن الأكثر تعافيًا من «كورونا» في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 3 مدن بالمملكة، معدلات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة، فإن الرياض سجلت 102 حالة وجدة 78 حالة والطائف 60 حالة.

وسجلت مكة المكرمة 27 حالة وحائل 23 وأبها 20 وجازان 19 والمدينة المنورة والمبرز 18 حالة لكل منهما وسجلت 17 حالة في كل من خميس مشيط ونجران وبللسمر وسجلت الجبيل والظهران 15 حالة لكل منهما.

كما سجلت الهفوف وحفر الباطن 13 حالة لكل منهما، وتم تسجيل 12 حالة في تبوك والخبر وينبع وعنيزة و11 حالة في الدرب و10 حالات في كل من صامطة وبريدة، وسجلت 9 حالات في بدر الجنوب والدمام، و8 حالات في كل من القطيف والليث.

وتم تسجيل 7 حالات في كل من العارضة والشملي وضرية والبدائع والخفجي، وسجلت 6 حالات في كل من عيون الجواء وفيفا، و5 حالات في كل من: رياض الخبراء وخيبر وصبيا والنعيرية، و4 حالات في الأسياح والطوال وعريعرة وسكاكا والباحة وحبونا ومليجة والبدع والقيصومة والقنفذة والحرث وقرية العليا والفرشة.

وسجلت 3 حالات في كل من: أحد رفيدة وأبو عريش والحناكية والمذنب، وسجلت حالتا تعاف في كل من: خباش والقوارة وفرسان والمجمعة وبيشة والرس وبقيق والعيون والقريات وأحد المسارحة وبيش وبلجرشي وأملج وطبرجل وتربة وسولى ووادي الفرع ووادي الدواسر.

واقتصر التعافي على حالة واحدة في كل من موقق وبطحاء والموسم ورفائع الجمش وتنومة وسميراء والبرك والدوادمي والبجادية ومهد الذهب والمويه وحوطة بني تميم وحريكلاء وتثيث ودومة الجندل ورفحا وبقعاء والسليل وشقراء والعيص، والحجرة والخرج والريث وأضم وثيلان، وساجر.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، و794 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.