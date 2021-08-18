6 خطوات لإصدار تأشيرة الخروج والعودة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المديرية العامة للجوازات، عن آلية إصدار تأشيرة الخروج والعودة، وشروط تمديدها أو إلغائها ومدة صلاحيتها، وكيفية استرداد الرسوم في حالة الإلغاء.

ويمكن إصدار تأشيرة الخروج والعودة من خلال 6 خطوات أساسية وضرورية عبر منصة أبشر من خلال الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد على المنصة.

ومن ثم الضغط على أيقونة «خدماتي» ثم النقر على «خدمات» ثم اختار «الجوازات»ومن ثم اضغط على «طلبات التأشيرة» ثم قم بتحديد الخدمة المطلوبة والضغط عليها.

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن بعد تقديم الطلب ينتظر المستفيد لمدة 10 أيام، مشيرة إلى أنه يتاح فترة 5 أيام للمقيم بعد فترة الانتظار لإصدار تأشيرة خروج وعودة بعد سداد الرسوم.

صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

فيما أكدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، 3 أشهر من تاريخ السفر في حال إذا كانت محددة بالأشهر، أما إذا كانت محددة بالأيام، فتحسب من تاريخ الإصدار.

شرط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

فيما قالت الجوازات السغودية أنه لا يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة طالما مدة هوية مقيم أقل من 90 يوماً، مشيرة إلى أن تمديد التأشيرة يتطلب تجديد هوية مقيم.

لكن يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل، وفقًا للجوازات السعودية.

وكانت الجوازات أشارت إلى أن صلاحية بطاقة هوية مقيم ٥ سنوات من تاريخ الإصدار، تجدَّد سنويًا إلكترونيًا عبر منصة «أبشر» التابعة لصاحب العمل.

وكانت الجوازات أشارت إلى أن العقوبات المقررة على عدم تجديدها في المواعيد المحددة هي: المرة الأولى توجب غرامة قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية 1000 ريال، وإذا تكرر الأمر لثالث مرة كانت العقوبة الإبعاد عن المملكة.

إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

في السياق ذاته أكدت الجوازات السعودية عبر حسابها على «تويتر» أنه في حال تم إصدار تأشيرة الخروج والعودة لا يمكن التعديل ويمكن الإلغاء عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل.

وأكدت الجوازات السعودية أنه في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، تكون الرسوم غير مستردة.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

فيما أتاحت الجوازات السعودية خدمة الاستعلام العام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي علي «تويتر» إن هذه الخدمة تمكن المستخدمين من الاستفسار عن صلاحية وتفاصيل تأشيرة الخروج والعودة.

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