بالفيديو.. استشاري: إصابات كورونا قد تزيد بين الأطفال

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور خالد غليلة استشاري الأمراض المعدية، إن المملكة العربية السعودية ستكون من أوائل الدول التي تصل إلى نسبة تحصين 70% خلال شهرين، مشيرًا إلى أن توفير اللقاح بالكميات الحالية، تحدٍ كبير على الدولة وعلى القطاعات الصحية.

وأوضح غليلة، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن المملكة ستصل إلى نسبة تحصين تبلغ 70% من البالغين خلال شهرين، مما سيؤدي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن هناك احتمالا بسيطًا لزيادة الحالات بين الأطفال، مشيرًا إلى أنه تحد، إلا أن الأبحاث التي جار العمل عليها، بشأن تحصين الأطفال الأقل من 12 عامًا، قد تخرج للنور خلال 6 أشهر.

وأكد استشاري الأمراض المعدية أن الوزارة لمست آثار اللقاح من حيث الأعراض وتحورات كورونا، ودخولهم المستشفى، مما أدى إلى تخفيض في عدد حالات الوفاة، مناشدًا المواطنين والمقيمين بالتحصين وتلقي جرعتي لقاح كورونا، حماية لأنفسهم ولأولادهم.

وكانت وزارة الصحة، كشفت اليوم الأربعاء، عن إمكانية الوصول لتحصين 70% من سكان المملكة العربية السعودية، في شهر أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة الصحة، إن عدد جرعات لقاح كورونا المقدمة تجاوز أكثر من 32.6 مليون، عبر 587 مركزًا في جميع أنحاء المملكة، وفقًا للإخبارية.

وأوضحت أن الجرعات المعطاة تمثل أكثر من 246 ألف و700 جرعة في اليوم الواحد، بواقع 93.7 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت وزارة الصحة أن بهذا المعدل يمكن أن يتم تحصين 70% من سكان المملكة خلال 65 يومًا.