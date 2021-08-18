بالأسماء.. أمير جازان يصدر قرارًا بتكليفات جديدة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بعدد من التكليفات الإدارية والقيادية بديوان الإمارة.

ويشمل القرار تكليف كلًا من: الموظف علي بن محمد الدريبي بالعمل مديرًا لمركز الوثائق والمحفوظات، والموظف حسن بن يحيى حكمي بالعمل مديرًا لمركز الاتصالات الإدارية.

كما تم تكليف، الموظفة هدى بنت محمد العصري بالعمل مساعدة لمدير مركز الإتصالات الادارية، والموظفة هناء بنت عبده حلوي بالعمل بوكالة الحقوق.

وأبدى المكلفون، خالص شكرهم وتقديرهم على ثقة أمير منطقة جازان ونائبه.