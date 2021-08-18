إغلاق طريق الأمير ماجد بجدة مؤقتا

ذكر حساب إمارة مكة المكرمة في "تويتر" إن المرور بالتعاون مع أمانة جدة سيغلق طريق الأمير ماجد كاملاً مع مسارات الخدمة، الساعة 11 من مساء يوم غد الخميس الموافق 19 أغسطس وحتى الساعة 2 من مساء يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس، وذلك لإنشاء جسر مشاة.



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