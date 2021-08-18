سفارة المملكة في فرنسا تطلق تحذيرا للسعوديين

أطلقت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا تحذيرا للمواطنين المتواجدين بمنطقة جنوب فرنسا، مؤكدة أنه ينبغي عليهم أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة "فار"، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن. ووضعت السفارة أرقام اتصال بالسفارة وذلك لأي طارئ أو استفسار.

وقتل شخص وأصيب 27 آخرون، الأربعاء، جراء حريق هائل اندلع منذ يومين في غابات قرب منطقة الريفيرا، جنوب شرقي فرنسا، التي تكثر فيها المنتجعات السياحية.

وقالت صحيفة "فار ماتين" الفرنسية إن الضحية رجل عثر عليه ميتا في منزله في بلدة غريمو، في إقليم "فار"، التابع لمنطقة "بروفنس ألب كوت دازور"،، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأفادت محافظة إقليم "فار" في بيان، إن ما لا يقل عن 27 شخصا، بينهم 5 رجال الإطفاء، أصيبوا باختناق جراء استنشاق الدخان المتصاعد من الحريق أو إصابات طفيفة أخرى.

وأضاف البيان أن أكثر من 7 آلاف شخص تم إجلاؤهم من المنازل، ويقيمون حاليا في ملاجئ مؤقتة.

وذكر أن النيران التي تغذيها الرياح الموسمية القوية القادمة من البحر المتوسط، امتدت إلى 7 ألاف هكتار (17 ألفا و300 فدان) من الغابات بحلول صباح الأربعاء.

وتم نشر أكثر من ألف و100 رجل إطفاء وطائرات قاذفة للمياه ومروحيات؛ لمكافحة النيران التي بدأت مساء الإثنين، على بعد حوالي 40 كيلومترا من منتجع "سان تروبيه" الساحلي، في إقليم فار.