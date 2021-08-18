شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسابيع .. «الصحة» تطلق حملة توعوية للطلبة وأولياء الأمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الصحة مطلع الأسبوع الجاري وبالتعاون مع وزارة التعليم تنفيذ حملة توعوية تحت شعار "صحتي في مدرستي" ستستمر لمدة 4 أسابيع.

وتهدف الحملة التي تأتي متزامنة مع استعداد الطلبة للعودة للمدارس، إلى تقديم التوعية للطلبة وأولياء أمورهم وتعريفهم بمبادرات الصحة المدرسية بالإضافة إلى رفع الوعي لدى الطلبة بالإجراءات الإحترازية الواجب اتباعها وتعزيز الممارسات الصحية لديهم ، حيث سيتم نشر العديد من المنتجات التوعوية عبر حساب الصحة في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة بالإضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

كما تُركز على عدة موضوعات صحية ومنها النوم الصحي ، وجبة الإفطار ، صحة العين ، الوقاية من كورونا ، شرب الماء وغيرها.

وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة لتوعية كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية إتباع أنماط الحياة الصحية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ولوقايتهم من الإصابة بالأمراض.