الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

بعد عامين من إعفائه.. السلمي يسأل الشريان : لماذا أوقفت همسايه ؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

هاجم رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية – رصانة – الدكتور محمد السلمي، الإعلامي داود الشريان، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق، الذي أوقف برنامج همسايه الذي كان يقدمه السلمي على قناة الإخبارية.

وقف البرنامج بلا سبب

وبعد قرابة عامين من إعفاء الشريان وجه السلمي سؤالًا إلى رئيس هيئة التلفزيون السابق حول سبب وقف البرنامج ونقل العاملين به إلى إدارات أخرى بعد فترة من وقف ترجمة البرنامج إلى الفارسية.

وقال السلمي: قام داود الشريان بداية بإيقاف ترجمة برنامج همسايه إلى الفارسية ثم نجحنا في إعادة ذلك بدعم من معالي الوزير حينها عواد العواد ثم غضب أكثر وقام بإيقاف البرنامج كاملًا دون حتى إشعار فريق العمل، ثم نقل بعض الزملاء إلى إدارات أخرى أو أنهى التعاقد مع الآخرين، دون مبررات تذكر. لماذا؟!

ولفت السلمي إلى قيام منصة إعلامية تركية باستخدام نفس الفكرة بل ونفس الاسم لمخاطبة القارئ الفارسي بلغته الأم.

فكرة برنامج همسايه

يذكر أن كلمة همسايه هي كلمة فارسية وتعني الجار وتم بث البرنامج على قناة الإخبارية مطلع 2016 وكان يتناول الشأن الداخلي الإيراني ويسلط الضوء على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والوضع المعيشي المتدهور في المجتمع الإيراني الذي نتج عن سياسات نظام الملالي المتمثلة في التدخّل في شؤون دول الجوار.

يذكر أن وكالة “فارس” الإخبارية الإيرانية كانت قد حذرت في يناير 2016 من تأثير برنامج همسايه داعية وسائل الإعلام الإيرانية إلى التصدي لما يتطرق إليه من قضايا.

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