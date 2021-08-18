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شكرا لقرائتكم قائد معهد قوات الدفاع الجوي يفتتح العام التدريبي 1443 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18
وقدم الرباع نصائح وإرشادات وتوضيح رسالة المعهد التعليمية, حاثًا الطلبة والدارسين على الجد والاجتهاد في العام التدريبي الجديد.
قائد معهد قوات الدفاع الجوي يفتتح العام التدريبي 1443
متابعات الخليج 365 - واس
افتتح قائد معهد قوات الدفاع الجوي اللواء الركن عبدالله بن حسن الرباع العام التدريبي (1443هـ) والدورات المنعقدة بالمعهد.
رسالة وأهداف معهد قوات الدفاع الجوي
وقدم الرباع نصائح وإرشادات وتوضيح رسالة المعهد التعليمية, حاثًا الطلبة والدارسين على الجد والاجتهاد في العام التدريبي الجديد.
ثم تجول على الفصول الدراسية في جناح التكتيك والدراسات العامة والتقى بالدارسين في الدورات المتقدمة ضباط رقم (92،91), مؤكدًا أهمية الدورة التي تعد مرحلة مفصلية في مسيرة الضابط وانطلاقة تميز لقادة المستقبل.
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