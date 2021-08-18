قائد معهد قوات الدفاع الجوي يفتتح العام التدريبي 1443

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - واس

افتتح قائد معهد قوات الدفاع الجوي اللواء الركن عبدالله بن حسن الرباع العام التدريبي (1443هـ) والدورات المنعقدة بالمعهد.

رسالة وأهداف معهد قوات الدفاع الجوي

وقدم الرباع نصائح وإرشادات وتوضيح رسالة المعهد التعليمية, حاثًا الطلبة والدارسين على الجد والاجتهاد في العام التدريبي الجديد.

ثم تجول على الفصول الدراسية في جناح التكتيك والدراسات العامة والتقى بالدارسين في الدورات المتقدمة ضباط رقم (92،91), مؤكدًا أهمية الدورة التي تعد مرحلة مفصلية في مسيرة الضابط وانطلاقة تميز لقادة المستقبل.



شارك الخبر