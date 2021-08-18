اخبار السعوديه

قائد معهد قوات الدفاع الجوي يفتتح العام التدريبي 1443

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم قائد معهد قوات الدفاع الجوي يفتتح العام التدريبي 1443 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

قائد معهد قوات الدفاع الجوي يفتتح العام التدريبي 1443

متابعات الخليج 365 - واس

افتتح قائد معهد قوات الدفاع الجوي اللواء الركن عبدالله بن حسن الرباع العام التدريبي (1443هـ) والدورات المنعقدة بالمعهد.

رسالة وأهداف معهد قوات الدفاع الجوي

وقدم الرباع نصائح وإرشادات وتوضيح رسالة المعهد التعليمية, حاثًا الطلبة والدارسين على الجد والاجتهاد في العام التدريبي الجديد.
ثم تجول على الفصول الدراسية في جناح التكتيك والدراسات العامة والتقى بالدارسين في الدورات المتقدمة ضباط رقم (92،91), مؤكدًا أهمية الدورة التي تعد مرحلة مفصلية في مسيرة الضابط وانطلاقة تميز لقادة المستقبل.

معهد قوات الدفاع الجوي
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا