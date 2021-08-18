- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - بدأت وزارة الصحة، مطلع الأسبوع الجاري وبالتعاون مع وزارة التعليم، تنفيذ حملة توعوية تحت شعار "صحتي في مدرستي" ستستمر لمدة 4 أسابيع.
وتهدف الحملة التي تأتي متزامنةً مع استعداد الطلبة للعودة للمدارس، إلى تقديم التوعية للطلبة وأولياء أمورهم وتعريفهم بمبادرات الصحة المدرسية، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى الطلبة بالإجراءات الإحترازية الواجب اتباعها وتعزيز الممارسات الصحية لديهم، حيث سيتم نشر العديد من المنتجات التوعوية عبر حساب الصحة في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتُركز الحملة على عدة موضوعات صحية؛ ومنها: النوم الصحي، وجبة الإفطار، صحة العين، الوقاية من كورونا، شرب الماء وغيرها.
وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة؛ لتوعية كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، ولوقايتهم من الإصابة بالأمراض.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 06:59 PM"الصحة" تُطلق الحملة التوعوية "صحتي في مدرستي"
بدأت وزارة الصحة، مطلع الأسبوع الجاري وبالتعاون مع وزارة التعليم، تنفيذ حملة توعوية تحت شعار "صحتي في مدرستي" ستستمر لمدة 4 أسابيع.
وتهدف الحملة التي تأتي متزامنةً مع استعداد الطلبة للعودة للمدارس، إلى تقديم التوعية للطلبة وأولياء أمورهم وتعريفهم بمبادرات الصحة المدرسية، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى الطلبة بالإجراءات الإحترازية الواجب اتباعها وتعزيز الممارسات الصحية لديهم، حيث سيتم نشر العديد من المنتجات التوعوية عبر حساب الصحة في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتُركز الحملة على عدة موضوعات صحية؛ ومنها: النوم الصحي، وجبة الإفطار، صحة العين، الوقاية من كورونا، شرب الماء وغيرها.
وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة؛ لتوعية كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، ولوقايتهم من الإصابة بالأمراض.
، "الصحة" تُطلق الحملة التوعوية "صحتي في مدرستي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تُطلق الحملة التوعوية "صحتي في مدرستي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.