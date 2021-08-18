- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد زهير أغبار، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس أشرف غني، سرق عند فراره من أفغانستان 169 مليون دولار من خزينة الدولة، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.
ووصف هروب الرئيس "غني" بأنه "خيانة للدولة والأمة"، وأشار السفير إلى أنه يعترف بنائب رئيس الوزراء أمر الله صالح، كرئيس لأفغانستان.
وأكد السفير أنه سيتصل بالإنتربول، ويطلب اعتقال أشرف غني؛ من أجل إحالته إلى محكمة دولية.
من جانبه، قال شخريور نازرييف مدير المكتب المركزي الوطني للإنتربول في طاجيكستان، إنه لم يتلقّ مثل هذا الطلب بشأن اعتقال "غني".
في وقت سابق، قال نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، إنه وعلى عكس الرئيس الفارّ أشرف غني، بقي في البلاد، ووفقاً للدستور بات رئيس الدولة المؤقت.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 06:36 PM
عند فراره من أفغانستانعلى مسؤولية سفير أفغاني.. "غني" حمل معه 169 مليون دولار من خزينة الدولة
قال السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد زهير أغبار، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس أشرف غني، سرق عند فراره من أفغانستان 169 مليون دولار من خزينة الدولة، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.
ووصف هروب الرئيس "غني" بأنه "خيانة للدولة والأمة"، وأشار السفير إلى أنه يعترف بنائب رئيس الوزراء أمر الله صالح، كرئيس لأفغانستان.
وأكد السفير أنه سيتصل بالإنتربول، ويطلب اعتقال أشرف غني؛ من أجل إحالته إلى محكمة دولية.
من جانبه، قال شخريور نازرييف مدير المكتب المركزي الوطني للإنتربول في طاجيكستان، إنه لم يتلقّ مثل هذا الطلب بشأن اعتقال "غني".
في وقت سابق، قال نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، إنه وعلى عكس الرئيس الفارّ أشرف غني، بقي في البلاد، ووفقاً للدستور بات رئيس الدولة المؤقت.
، على مسؤولية سفير أفغاني.. "غني" حمل معه 169 مليون دولار من خزينة الدولة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر على مسؤولية سفير أفغاني.. "غني" حمل معه 169 مليون دولار من خزينة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.