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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 786585 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 764302 حالة شفاء بعد تسجيل 697 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10252 حالة.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 06:13 PM
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضيةالأردن تسجّل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 786585 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 764302 حالة شفاء بعد تسجيل 697 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10252 حالة.
، الأردن تسجّل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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