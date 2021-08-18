- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تمكّن فريق من قسم الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من استئصال ورم من القولون لمريض يبلغ من العمر 58 عاماً.
وأوضح استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير والكبد الدكتور عبدالرحمن كنعان أن المريض حضر للعيادات الخارجية وهو يعاني من نقص حاد في الدم، مع وجود دم مخفي في البراز، وتم عمل الفحوصات اللازمة، مما استدعى تنويم المريض لعمل منظار للجهاز الهضمي السفلي، حيث تبين وجود ورم يبلغ حجمه 4 × 5 سم.
وأضاف أنه بعد أخذ العينة اتضح أن الورم حميد وقابل للتحول، وتم إجراء عملية المنظار في مدة استغرقت 30 دقيقة، تم خلالها استئصال الورم بواسطة تقنية Endo loop دون الحاجة للتدخل الجراحي.
وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة دون أي مضاعفات.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 06:16 PM
في مستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحيفي 30 دقيقة.. نجاح استئصال ورم من مريض خمسيني باستخدام المنظار
تمكّن فريق من قسم الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من استئصال ورم من القولون لمريض يبلغ من العمر 58 عاماً.
وأوضح استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير والكبد الدكتور عبدالرحمن كنعان أن المريض حضر للعيادات الخارجية وهو يعاني من نقص حاد في الدم، مع وجود دم مخفي في البراز، وتم عمل الفحوصات اللازمة، مما استدعى تنويم المريض لعمل منظار للجهاز الهضمي السفلي، حيث تبين وجود ورم يبلغ حجمه 4 × 5 سم.
وأضاف أنه بعد أخذ العينة اتضح أن الورم حميد وقابل للتحول، وتم إجراء عملية المنظار في مدة استغرقت 30 دقيقة، تم خلالها استئصال الورم بواسطة تقنية Endo loop دون الحاجة للتدخل الجراحي.
وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة دون أي مضاعفات.
، في 30 دقيقة.. نجاح استئصال ورم من مريض خمسيني باستخدام المنظار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر في 30 دقيقة.. نجاح استئصال ورم من مريض خمسيني باستخدام المنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.