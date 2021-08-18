محمد بن مسعود - الدمام - للفئة العمرية من ١٢ - ١٨ خصّصت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مركز صحي التخصصي لاستقبال الطلاب والطالبات من الفئة العمرية "١٢ - ١٨" عامًا لتقديم لقاح فيروس "كورونا" لهم دون الحاجة لحجز موعد مسبق تزامنًا مع بداية العام الدراسي. 18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 06:02 PM للفئة العمرية من ١٢ - ١٨ "صحة مكة" تخصّص مركز صحي التخصصي لتقديم لقاح كورونا للطلاب دون حجز موعد "صحة مكة" تخصّص مركز صحي التخصصي لتقديم لقاح كورونا للطلاب دون حجز موعد خصّصت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مركز صحي التخصصي لاستقبال الطلاب والطالبات من الفئة العمرية "١٢ - ١٨" عامًا لتقديم لقاح فيروس "كورونا" لهم دون الحاجة لحجز موعد مسبق تزامنًا مع بداية العام الدراسي. الكلمات المفتاحية ، "صحة مكة" تخصّص مركز صحي التخصصي لتقديم لقاح كورونا للطلاب دون حجز موعد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "صحة مكة" تخصّص مركز صحي التخصصي لتقديم لقاح كورونا للطلاب دون حجز موعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.