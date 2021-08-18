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مركز هيئة الدوادمي يفعل حملتي "بلدًا آمنًا والخوارج شرار الخلق"

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محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة للهيئة

دشّن رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ محمد بن علي الحربي، ومدير مستشفى الدوادمي مرزوق بن عبد الله العتيبي، حملتي "بلدًا آمنًا، والخوارج شرار الخلق" بمقر مركز اللقاحات في المحافظة.

وتعدّ هذه الحملة من الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برعاية الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن السند، على مستوى فروع الرئاسة العامة بجميع مناطق المملكة.

مركز هيئة الدوادمي يفعل حملتي

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 05:30 PM

ضمن الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة للهيئة

مركز هيئة الدوادمي يفعل حملتي "بلدًا آمنًا والخوارج شرار الخلق"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

دشّن رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ محمد بن علي الحربي، ومدير مستشفى الدوادمي مرزوق بن عبد الله العتيبي، حملتي "بلدًا آمنًا، والخوارج شرار الخلق" بمقر مركز اللقاحات في المحافظة.

وتعدّ هذه الحملة من الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برعاية الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن السند، على مستوى فروع الرئاسة العامة بجميع مناطق المملكة.

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، مركز هيئة الدوادمي يفعل حملتي "بلدًا آمنًا والخوارج شرار الخلق" ،
المصدر : الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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