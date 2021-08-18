، مركز هيئة الدوادمي يفعل حملتي "بلدًا آمنًا والخوارج شرار الخلق" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة للهيئة

دشّن رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ محمد بن علي الحربي، ومدير مستشفى الدوادمي مرزوق بن عبد الله العتيبي، حملتي "بلدًا آمنًا، والخوارج شرار الخلق" بمقر مركز اللقاحات في المحافظة.

وتعدّ هذه الحملة من الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برعاية الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن السند، على مستوى فروع الرئاسة العامة بجميع مناطق المملكة.