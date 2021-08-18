شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم من قولون مريض بمستشفى الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق من قسم الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من استئصال ورم من القولون لمريض يبلغ من العمر 58 عاماً .

وأوضح استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير والكبد الدكتور عبدالرحمن كنعان أن المريض حضر للعيادات الخارجية وهو يعاني من نقص حاد في الدم مع وجود دم مخفي في البراز وتم عمل الفحوصات اللازمة مما استدعى تنويم المريض لعمل منظار للجهاز الهضمي السفلي حيث تبين وجود ورم يبلغ حجمه 4*5 سم .

وأضاف أنه بعد أخذ العينة اتضح أن الورم حميد وقابل للتحول وتم إجراء عملية المنظار في مدة استغرقت 30 دقيقة , تم خلالها استئصال الورم بواسطة تقنية Endo loop دون الحاجة للتدخل الجراحي.