شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : تحصين 70% من سكان المملكة خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أعداد جرعات لقاح كورونا تجاوزت 32700000 جرعة

- على الطلاب تجنب المخالطة اللصيقة لمرضى البرد والإنفلونزا

قالت وزارة الصحة أن أعداد جرعات لقاح كورونا المقدمة في المملكة تجاوزت 32700000 جرعة عبر أكثر من 587 مركزا، وتمثل هذه الجرعات المعطاة أكثر من 255700 جرعة في اليوم بواقع 93.9 جرعة لكل 100 شخص، وبهذا المعدل يمكن تحصين 70% من سكان المملكة بجرعتي لقاح كورونا خلال شهرين أو بتاريخ 19 من شهر أكتوبر المقبل – بحسب الإخبارية - .

ونصحت وزارة الصحة الطلاب بتجنب المخالطة اللصيقة لمرضى البرد والإنفلونزا وذلك لخلق بيئة آمنة وصحية بعد تقرر الدراسة حضوريا لبعض المراحل الدراسية.

كما جددت وزارة الصحة التذكير بأنه يمكن أخذ لقاحين مختلفين من لقاحات فيروس كورونا وأوضح حساب (الصحة 937 ) عبر "التويتر" أن الدراسات العلمية الدولية أظهرت إمكان إعطاء الجرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن وفعال في التصدي للفايروس مع تحقق الفعالية التي تهدف لها الجرعة الثانية.