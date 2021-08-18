استئصال ورم من مريض خمسيني بالمنظار خلال 30 دقيقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - واس

تمكن -بفضل الله- فريق من قسم الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من استئصال ورم من القولون لمريض يبلغ من العمر 58 عاماً .

تفاصيل استئصال ورم القولون

وأوضح استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير والكبد الدكتور عبدالرحمن كنعان أن المريض حضر للعيادات الخارجية وهو يعاني من نقص حاد في الدم مع وجود دم مخفي في البراز وتم عمل الفحوصات اللازمة مما استدعى تنويم المريض لعمل منظار للجهاز الهضمي السفلي حيث تبين وجود ورم يبلغ حجمه 4*5 سم .

تقنية Endo loop

وأضاف أنه بعد أخذ العينة اتضح أن الورم حميد وقابل للتحول وتم إجراء عملية المنظار في مدة استغرقت 30 دقيقة , تم خلالها استئصال الورم بواسطة تقنية Endo loop دون الحاجة للتدخل الجراحي.

وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة دون أي مضاعفات .

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