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شرطة مكة تستعيد 6 مركبات مسروقة وتضبط السارق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

شرطة مكة تستعيد 6 مركبات مسروقة وتضبط السارق

مواطن سرقها في وضع التشغيل لاستخدامها بنشل المارة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة مكة من القبض على مواطن ارتكب عددًا من جرائم سرقة المركبات لاستخدامها في نشل المارة.

تفاصيل بيان شرطة مكة

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (6) مركبات في وضع التشغيل، واستخدامها في نشل المارة.

وأضاف أنه تم استرداد المركبات المسروقة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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