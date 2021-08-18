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شكرا لقرائتكم شرطة مكة تستعيد 6 مركبات مسروقة وتضبط السارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18
وأضاف أنه تم استرداد المركبات المسروقة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
شرطة مكة تستعيد 6 مركبات مسروقة وتضبط السارق
مواطن سرقها في وضع التشغيل لاستخدامها بنشل المارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت شرطة مكة من القبض على مواطن ارتكب عددًا من جرائم سرقة المركبات لاستخدامها في نشل المارة.
تفاصيل بيان شرطة مكة
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (6) مركبات في وضع التشغيل، واستخدامها في نشل المارة.
وأضاف أنه تم استرداد المركبات المسروقة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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