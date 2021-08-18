أسمنت القصيم تعلن توزيع 90 مليون ريال على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم يوم الأربعاء 10-01-1443هـ الموافق 18-08-2021م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 2021م.

تفاصيل أرباح أسمنت القصيم

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية – تداول – فقد بلغت الأرباح 90 مليون ريال فيما بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90000000 سهم وتبلغ حصة السهم من التوزيع ريال واحد لكل سهم بنسبة 10 % من القيمة الاسمية.

تاريخ الأحقية وموعد التوزيع

وأضافت الشركة أن تاريخ الأحقية سيكون يوم الأحد 14-01-1443هـ الموافق 22-08-2021م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق فيما سيتم التوزيع يوم الثلاثاء 30-01-1443هـ الموافق 07-09-2021م

وأوضحت الشركة أن التوزيع سيكون بمشيئة الله تعالى عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بالسادة المساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلًا بشكل مباشر.

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