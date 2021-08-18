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وقعت جامعة طيبة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الطبية بهدف تطوير سبل التعليم والتدريب على مختلف الأصعدة، وتبادل الخبرات بين الجانبين لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات السعوديين لسوق العمل؛ لإيجاد فرص جديدة في قطاع الخدمات الطبية للسعوديين.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني أن التعاون يصبّ في أهداف تفعيل العلاقة بين الجامعة والقطاع الخاص، وتماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن التعاون يأتي لبناء خدمات طبية قائمة على البحث العلمي والمعرفة.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 05:18 PM
لإيجاد فرص جديدة في قطاع الخدمات الطبية للسعوديينجامعة طيبة توقع مذكرة تفاهم لتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل
وقعت جامعة طيبة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الطبية بهدف تطوير سبل التعليم والتدريب على مختلف الأصعدة، وتبادل الخبرات بين الجانبين لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات السعوديين لسوق العمل؛ لإيجاد فرص جديدة في قطاع الخدمات الطبية للسعوديين.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني أن التعاون يصبّ في أهداف تفعيل العلاقة بين الجامعة والقطاع الخاص، وتماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن التعاون يأتي لبناء خدمات طبية قائمة على البحث العلمي والمعرفة.
، جامعة طيبة توقع مذكرة تفاهم لتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل ،
المصدر : الخليج 365
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