، "إياتا" يرحب بقرار هيئة الطيران اعتماد وثيقة السفر الإلكترونية ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد كمنصة للتأكد من نتائج فحوصات كورونا

رحّب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، بقرار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي للموافقة على اعتماد وثيقة السفر الإلكترونية من "إياتا" كمنصة للتأكد من نتائج الفحوصات المتعلقة بفيروس كوفيد-19 للمسافرين المغادرين والقادمين، ابتداء من 30 سبتمبر 2021.

ويمكّن القرار القادمين أو المغادرين من الاختيار بين تطبيق وثيقة السفر الإلكترونية من "إياتا" (IATA Travel Pass) وتطبيق "توكلنا" (Tawakkalna)، الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

ويعمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي مع المملكة العربية السعودية بشكل وثيق لتنشيط السفر الجوي وبشكل آمن ومريح، إذ كانت الخطوط العربية السعودية واحدة من الجهات الشريكة في مرحلة تطوير وثيقة السفر الإلكترونية من "إياتا".

كما يجري العمل مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي وتطبيق "توكلنا" لتطوير الوثيقة في المملكة وليكون الوسيلة المعتمدة للحصول على تصاريح مسبقة لدخول المملكة، حيث ستعمل الوثيقة على تبسيط وتعزيز الامتثال للمتطلبات الصحية للمسافرين الذين يدخلون المملكة والمساهمة في إعادة التشغيل الآمن لصناعة السفر والسياحة، والتي تعد رافداً هاماً لاقتصاد المملكة.

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يؤكد تعاوننا مع المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني، وتطبيق "توكلنا"، والخطوط الجوية العربية السعودية على التزامنا باستعادة السفر الجوي الدولي للمنطقة والمملكة بأمان.

وأوضح أن اعتماد المملكة للوثيقة الإلكترونية يسهم في تسريع اعتماد الحلول الرقمية التي من شأنها تحقيق الإدارة الفعّالة لفحوصات كوفيد-19 وشهادات التطعيم في؛ إذ إن الثقة التي أبدتها المملكة هي بمثابة مثال لا بد لباقي الدول أن تحذو حذوه".

من جهته، أوضح عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذا التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يأتي ضمن تنظيم الأعمال والمسؤوليات ومستوى الخدمات ووضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين في مجال البحث والتطوير، والاستفادة من قواعد البيانات والتقنيات الرقمية؛ فضلاً عن رفع كفاءة جودة الحياة للمستخدمين لتلك المنصات والمبادرات التي تتعلق بتسهيلات إجراءات السفر.

وبيّن أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى دعم منظومة "توكلنا" وتعزيز تعاونها مع اتحاد النقل الجوي الدولي للوصول إلى حلول رقمية متكاملة تشجع إعادة الحركة الجوية والسفر من وإلى المملكة، وتساعد في تحسين تجربة العميل سواء المسافر داخل المطارات أو في دعم الخدمات اللوجستية التي تشمل الربط مع وسائل المواصلات والنقل الأخرى وتسهيل الإجراءات للوصول من وإلى الطائرة وتغطية رحلة متكاملة ومرنة للعميل.

وسيوفر التطبيق إمكانية الحصول على كل المعلومات ومتطلبات السفر بدقة والتي تفرضها جميع الوجهات بغض النظر عن وجهة الانطلاق، وسيشمل أيضاً دليلاً عن مراكز فحوصات كورونا ومراكز التطعيم المعتمدة، مما يجعل الأمر أكثر سهولة للعثور على هذه المراكز من مكان مغادرة المسافرين والذي يستوفي معايير الفحوصات ومتطلبات التطعيم لوجهتهم.

وسيتيح التطبيق للمختبرات المعتمدة من إرسال نتائج الفحوصات أو شهادات التطعيم بشكل آمن إلى المسافرين، حيث ستعمل المنصة المتطورة التي تضم السجل العالمي للمعلومات والذي يديره الاتحاد، على التحكم الكامل بتدفق المعلومات الضرورية بين المسافرين ومختلف الأطراف المعنية بما يجعل من تجربة المسافرين أكثر سلاسة ومرونة.