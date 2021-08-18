محمد بن مسعود - الدمام - 18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 04:53 PM طبقا لبيان وزارة الخارجية الإماراتية رسمياً.. الرئيس الأفغاني السابق "غني" وعائلته في الإمارات رسمياً.. الرئيس الأفغاني السابق "غني" وعائلته في الإمارات أكدت الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لأسباب إنسانية. الكلمات المفتاحية ، رسمياً.. الرئيس الأفغاني السابق "غني" وعائلته في الإمارات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الرئيس الأفغاني السابق "غني" وعائلته في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.