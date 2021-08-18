اخبار السعوديه

"السوق المالية" تصدر النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني لعام 2021م

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف لخدمة المتعاملين والمحللين والباحثين

أصدرت هيئة السوق المالية النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني لعام 2021م، التي تهدف إلى إتاحة عدد من المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين والباحثين من طلاب وأكاديميين في السوق المالية ، كما تهدف من مشاركة هذه البيانات إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز الاستثمار في السوق المالية.

وتحتوي النشرة ربع السنوية على بيانات واسعة عن السوق المالية؛ من بينها طرح الأوراق المالية والأسهم، والصكوك والسندات، والصناديق الاستثمارية ومؤسسات السوق المالية.

ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط الآتي: النشرة الإحصائية ربع السنوية – الربع الثاني 2021م:

https://cma.org.sa/Market/Reports/Documents/Statistical_Bulletin_Q2_2021-ar.pdf

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 04:56 PM

تهدف لخدمة المتعاملين والمحللين والباحثين

"السوق المالية" تصدر النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني لعام 2021م
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدرت هيئة السوق المالية النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني لعام 2021م، التي تهدف إلى إتاحة عدد من المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين والباحثين من طلاب وأكاديميين في السوق المالية السعودية، كما تهدف من مشاركة هذه البيانات إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز الاستثمار في السوق المالية.

وتحتوي النشرة ربع السنوية على بيانات واسعة عن السوق المالية؛ من بينها طرح الأوراق المالية والأسهم، والصكوك والسندات، والصناديق الاستثمارية ومؤسسات السوق المالية.

ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط الآتي: النشرة الإحصائية ربع السنوية – الربع الثاني 2021م:

https://cma.org.sa/Market/Reports/Documents/Statistical_Bulletin_Q2_2021-ar.pdf

الكلمات المفتاحية

، "السوق المالية" تصدر النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني لعام 2021م ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "السوق المالية" تصدر النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني لعام 2021م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا