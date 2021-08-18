، وثيقة تكشف فشلاً ذريعاً لبرنامج التطعيم ضد "كورونا" في إيران ،

محمد بن مسعود - الدمام - معدل الوفيات 10 أضعاف مثيله العالمي

ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الأربعاء، أن وثيقة رسمية تتضمن إحصائيات الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، كشفت الفشل التام لبرنامج التطعيم في إيران، وسط تحذيرات من موجة تفشٍّ كبيرة، وصفها خبراء إيرانيين بأنها "تسونامي كورونا".

وأضافت القناة في تغريدة على "تويتر"، أنها حصلت على وثيقة من وزارة الصحة الإيرانية، تظهر أن عدد الوفيات بين الذين جرى تطعيمهم في إيران؛ أعلى بعشرات المرات من المعيار العالمي.