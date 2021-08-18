شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طيار يوضح ما يحدث في المطارات أثناء الضباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح كابتن طيار، على الجاسر، ما يحدث في المطارات أثناء الضباب لضمان سلامة حركة الطيران المغادرة والقادمة.

وذكر أنه في حالة تشكل الضباب يتم تفعيل إجراءات الرؤية المنخفضة LVO عند تدني مستوى الرؤية الافقية دون 500 متر تقريبًا، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

وأضاف أن في هذا الإجراء يتم تقليل الحركة الأرضية في المطار إلى أقل من النصف، ويتم إعطاء الأولوية للطائرات القادمة بدلا من المغادرة.