شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل يكشف معلومة تغفلها أعلى المستويات الدولية عن طالبان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح رئيس الاستخبارات الأسبق، الأمير تركي الفيصل، معلومة تغيب عن كثيرين بشأن تاريخ حركة طالبان.

وذكر في لقاء سابق في قناة "السعودية" أن الطالبان هم ليسوا نتاجاً لتعليم الشيخ محمد بن عبدالوهاب، بل هم ينتمون إلى المدرسة الديوبندية النابعة من المذهب الحنفي في القارة الهندية.

وأضاف أن أعلى المستويات في المراكز الدولية لا يعرفون من هم الطالبان ومن أين أتوا، مشيرا إلى أن فئات كبيرة من الشعب الأفغاني لا تؤيد طالبان.