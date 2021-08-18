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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسب التوطين بالمملكة في المهن والقطاعات المختلفة.

وبينت أن نسبة التوطين وصلت إلى 100% في المجمعات التجارية المغلقة، وتوجيه المركبات، وخدمة العملاء عن بعد، ومنافذ تأجير السيارات، بينما ستصل إلى 100% اعتبارًا من 1443هـ و1444هـ في قطاع السينما ومدارس تعليم قيادة السيارات.

وستصل نسبة التوطين إلى 25% في المهن الفنية والهندسية، وإلى 70% في الأنشطة العقارية والتخليص الجمركي، بينما ستصل في الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة إلى 50% في المرحلة الأولى وإلى 70% في المرحلة الثانية، وذلك اعتبارًا من 1443هـ و1444هـ.

وبلغت نسبة التوطين 30% في المهن المحاسبية وطب الأسنان والمقاهي ذات المباني المستقلة، و20% في المطاعم ذات المباني المستقلة، و40% في المطاعم داخل المجمعات، و50% في المقاهي داخل المجمعات، و60% في التعليم الأهلي للبنين، و90% في التعليم الأهلي للبنات.

وبلغت نسبة التوطين 70% في منافذ البيع في 21 نشاطا، بينما وصلت إلى 80% في التعليم الأهلي العالمي في مهن تعليمية محددة مثل اللغة العربية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والهوية الوطنية والتربية البدنية والفنية.