شكرا لمتابعة خبر عن "سعود الطبية": مضاعفات السكري لا تقتصر على اعتلال الكليتين وشبكية العين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن مضاعفات السكري، مؤكدة أن مضاعفات السكري لا تقتصر على اعتلال الكليتين وشبكية العين.

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية، إلى مضاعفات السكري على الجهاز الهضمي وهي شلل المعدة السكري الذي يحدث بسبب اعتلال الأوعية الدموية المغذية للأعصاب المغذية للمعدة.

ونوهت مدينة الملك سعود الطبية، بوجوب إشراف الطبيب عند الحاجة لتناول الأدوية.