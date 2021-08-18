شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص يكشف موعد بدء موسم الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عايض البلوي مختص التوقعات في الأرصاد، اليوم الأربعاء، موعد بدء موسم الأمطار في المملكة.

وقال البلوي لقناة " الإخبارية " أنه يتوقك أن يكون يوم 17 أكتوبر موسم الأمطار في المملكة مشيرًا أيضًا إلأى أنه من المتوقع اعتدال الأجواء بعد أسبوع.

وأضاف أن فرص الأمطار متوسطة على المرتفعات، موضحًا أن الأمطار قد تكون غزيرة على الأجزاء بين الباحة وعسير.

وتابع أن هذا الشهر الجاري سجلت المملكة أقل درجات حرارة خلال فصل الصيف.