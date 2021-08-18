شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" تباشر بلاغًا لردم بئر مكشوفة بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشفت إدارة المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، أنها باشرت بلاغا ورد لها عبر مواطن عن وجود بئر مكشوفة تشكل خطورة بحي رحاب بالحوية في أرض فضاء حولها عقوم ترابية.

وباشر مندوب مكتب الوزارة بمحافظة الطائف البلاغ حال وروده والإتصال على مركز العمليات الموحد ٩١١ لطلب مندوب من الدفاع المدني وتم إعداد محضر مشترك؛ لإكمال الإجراءات النظامية حسب الإجراءات المتبعة لتأمين البئر.

ومن جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: الوزارة أتاحت نظام “بلاغات” للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية، بحسب "اليوم".