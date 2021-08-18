شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 193 يوماً 2010 مسجد, وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها مسجدين في منطقة الرياض ومسجد واحد في منطقة الباحة, مفيدة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.