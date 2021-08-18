شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..كيفية التعرف على الاشتراطات الصحية للمسافرين عبر تطبيق "توكلنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن توقيع مذكرة تعاون وتأييد لربط جواز السفر الصحي في تطبيق "توكلنا"، مع اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"، لتسهيل التحقق من أهلية المسافرين الصحي

وأوضح تقرير تلفزيوني بثته "العربية"، كيفية التعرف على الاشتراطات الصحية للوجهات الدولية للمسافرين عبر تطبيق "توكلنا.

وتضمنت الخطوات: اختيار مطار المغادرة، ومن ثم اختيار الدولة المقصودة، ثم الضغط على "استعلام" لتظهر اشتراطات ومتطلبات السفر إلى تلك الوجهة، ومعرفة المراكز المعتمدة للقاح كورونا.