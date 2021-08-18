شكرا لمتابعة خبر عن الأمر بالمعروف تنشر محتوى حملتي "الخوارج شرار الخلق وبلداً آمناً" في أسواق شقراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة شقراء حملتي “الخوارج شرار الخلق” و"رب اجعل هذا البلد آمناً "، والتي دشنها سابقاً معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وتأتي هذه البرامج لتحقيق الأهداف التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع، وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للدين والوطن، وقد نشرت عبارات توعوية تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والتحذير من الجماعات والتحزبات عبر اللوحات في الأسواق التجارية.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الحملات التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في بيان منهج الوسطية والاعتدال والتي قامت عليها المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه البرامج تحظى بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.