معاش الضمان الاجتماعي.. «الموارد البشرية» توضح خطوات التقديم والمستفيدين

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية التقديم على معاش الضمان الاجتماعي، كما حددت كذلك الفئات المستفيدة به.

وأكَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للمستفيد التقديم على طلب معاش الضمان الاجتماعي إلى الوزارة عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض.

وشددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، على أنه يجب أن يتضمن نموذج الطلب بيانات عدة منها:

- الاسم الرباعي لمقدم الطلب

- رقم هويته الوطنية

- تاريخ الميلاد

- العنوان الوطني

- معلومات التواصل

- رقم الحساب البنكي

- اسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية

- أي معلومات وبيانات أخرى مساندة تطلبها الوزارة، وفقًا للائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي.

وأوضحت الموارد البشرية، أنه يجب أن يرفق بنموذج الطلب المستندات الثبوتية إذا لم يكن مقدم الطلب سعودي الجنسية، وما يثبت الإعاقة إذا كان أحد المستفيدين من ذوي الإعاقة.

كيفية حساب معاش الضمان الاجتماعي

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساوياً للدخل الشهري بعد خصم ما مقداره 50% من قيمة الدخل المكتسب وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي.

وأضافت أنه يُضاف كل دخل محتسب جديد لأي من أفراد الأسرة؛ إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة، مشيرة إلى أنه يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهرياً بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب معاش الضمان.

المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي

وبينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنَّ السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي، موضحة أنه يعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف معاش الضمان الاجتماعي.

وتابعت الوزارة أنه يستحقّ الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، معاش الضمان الاجتماعي بشرط أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة.

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