الموارد البشرية: التعامل مع البلاغات يتم بسرية تامة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعامل مع بلاغات العمال يتم بسرية تامة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل جهة العمل تعرف من الموظف الذي قدم البلاغ؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة».

وأضافت: «تأخر المنشآت بصرف الأجور مخالفة للنظام، بإمكانك رفع بلاغك عبر تطبيق معاً للرصد، على الرابط التالي، الابستور ، الاندرويد».

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