أمانة العاصمة المقدسة تصادر 3 أطنان من الفواكه والخضراوات بالمسفلة

الرياض - محمد عبدالله - نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وبمساندة إدارة قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة بشرطة العاصمةالمقدسة، حملة ميدانية على الأسواق العشوائية في نطاقها الاشرافي، وذلك في إطار جهودها لمُكافحة الأسواق العشوائية والظواهر السلبية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية الفرعية أن الفِرق الرقابية التابعة لها قامت بحملة على الأسواق العشوائية المتواجدة في حي الزهور وحارة السرد بقيادة رئيس بلدية الشوقية المهندس أكرم الحربي، حيث يتم بهذه الأسواق تداول المواد الغذائية بصورة مخالفة وعشوائية، مشيرةً إلى مُصادرة وإتلاف ما يقارب من 4.5 طن من المواد الغذائية مجهولة المصدر والتي تظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى مصادرة 2 طن من الخضراوات المتنوعة تم ضبطها مع عمالة مخالفة وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، مؤكدةً حرصها على متابعة هذه الأسواق ومراقبتها بصفة مستمرة والحد من نشاطها.

وتم ضبط محل آخر مخالف لبيع المواد الغذائية، ومصادرة مجموعةمن الموازين التي تستخدم من قِبل باعة الخضراوات والأسماك، مؤكدةً تسليم العمالة المخالفةلمندوب إدارة أمن المهمات لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

كما قامت البلدية بإغلاق صالون حلاقة مخالف يعمل بدون ترخيص ويدار من قبل عامل مخالف لأنظمة العمل لا يحمل شهادةً صحية ويستخدم مواداً منتهية الصلاحية، ومصادرة عدد ٢ كرسي حلاقة وعدد من أدوات الحلاقة، وأكَّدت "الأمانة" استمرار الحملات الميدانية على مواقع الأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي للقضاء على هذه المخالفات المشوهة للمظهر العام وتعزيز الإصحاح البيئي بالمنطقة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة عبر رقمالبلاغات الموحد 940.

من جانب آخر داهمت الفِرق الرقابيّة ببلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الباعة الجائلين في الأسواق العشوائية ضِمن نطاقها الإشرافي بمساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمةالمقدسة ومشاركة الإدارة العامة للنظافة.

وجرى خِلال الحملة مُصادرة 3 أطنان من الفواكه والخضراوات المتنوعة بسوق النكَّاسة العشوائي، ومصادرة 200 كجم من الخضراوات في سوق الخالدية العشوائي وتسليمها لجمعية البِر لحفظ النعمة، واتلاف باقي المُصادرات والمخلّفات بالطُرق الصحية المُتّبعة.

وأكّدت الأمانة تكثيف الحملات الرقابيّة على مواقع الأسواق العشوائية، مناشدةً الجميع بالتعاون لمكافحة الظواهر السلبية والإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة.

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