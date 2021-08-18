أخبار«عاجل»: استفادة 520 ألف أسرة من برنامج «القرض العقاري المدعوم» والهلال يتعاقد مع التوأم «الزيد».. وإنشاء نظام جهاز الاستثمار العماني

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار المحلية والدولية والرياضية، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 م منها: توقعات وزارة الصحة بالوصول إلى تحصين 70% من سكان المملكة في أكتوبر القادم، وتمسك النائب الأول للرئيس الأفغاني، أمر الله صالح بأنه رئيس أفغانستان الحالي وتقرير منظمة الصحة العالمية حول عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا في كوريا الشمالية وكذلك نجاح إدارة نادي الهلال، في إنهاء إجراءات توقيع عقدين احترافيين مع التوأم عبدالله الزيد ومحمد الزيد.

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الصحة العالمية تكشف عن دولة أصبحت خالية من كورونا :

كشف تقرير منظمة الصحة العالمية عن أنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية حتى الآن". وأظهر التقرير أن كوريا الشمالية أجرت الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا على 639 ساكنًا في الفترة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس، لكن كانت نتائج اختبارات جميعهم سلبية، ما يرفع العدد التراكمي للخاضعين لاختبارات كورونا إلى 35947، دون الإبلاغ عن أي مصاب حتى الآن. وأوضحت أن الجرعات المعطاة تمثل أكثر من 246 ألف و700 جرعة في اليوم الواحد، بواقع 93.7 جرعة لكل 100 شخص.

تراجع أسعار الذهب في السعودية.. والجرام يبدأ بـ125.61 ريال

تراجع أسعار الذهب في السعودية.. والجرام يبدأ بـ125.61 ريال انخفضت أسعار الذهب في السعودية، رغم صعود الأسعار المعدن النفيس عالميًّا؛ حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 215.33 ريال (57.42 دولار). وانخفض جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولًا بالأسواق السعودية) إلى 188.41 ريال (50.24 دولار). كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 161.50 ريال (43.07 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.61 ريال (33.50 دولار). وعالميًا، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا لإثارة قلق بشأن تأثيرها على وتيرة التعافي الاقتصادي، مما قاد المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

الصحة تكشف عن الموعد المتوقع لتحصين 70% من سكان المملكة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إمكانية الوصول لتحصين 70% من سكان المملكة العربية السعودية، في شهر أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة الصحة، إن عدد جرعات لقاح كورونا المقدمة تجاوز أكثر من 32.6 مليون، عبر 587 مركزًا في جميع أنحاء المملكة، وفقًا للإخبارية.

وأوضحت أن الجرعات المعطاة تمثل أكثر من 246 ألفًا و700 جرعة في اليوم الواحد، بواقع 93.7 جرعة لكل 100 شخص.

«أبشر» توضح 3 خطوات إلكترونية للاستعلام عن رقم الحدود

كشفت منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية عن طريقة الاستعلام عن رقم الحدود، وذلك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية. وأوضح الحساب الرسمي لمنصة أبشر على موقع «تويتر»، خطوات الاستعلام عن رقم الحدود والتي جاءت كالآتي: الدخول إلى منصة أبشر. (استعلامات- الاستعلام عن رقم الحدود) وأشارت منصة أبشر إلى أن الخدمة لا تتطلب تسجيل الدخول إلى المنصة ؛ حيث تمكن الخدمة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين إلى المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن رقم الحدود المسجل بنظام الجوازات.

استفادة 520 ألف أسرة من برنامج «القرض العقاري المدعوم»

أعلن صندوق التنمية العقارية استفادة أكثر من 520 ألف أسرة من برنامج القرض العقاري المدعُوم منذ يونيو 2017 إلى نهاية النصف الأول من العام الجاري، منهم 103 آلاف أسرة استفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لـ«القرض المدعُوم» خلال هذا العام من يناير حتى نهاية يونيو 2021م.

الهلال يوقّع مع التوأم «الزيد».. ويؤّمن بقاء أبو راسين

نجحت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، في إنهاء إجراءات توقيع عقدين احترافيين مع ثنائي فريق كرة القدم تحت 19 عامًا، عبدالله الزيد ومحمد الزيد، في إطار مخطط أزرق الرياض في الحفاظ على المواهب التي تمثل المستقبل الزعيم. ووقعّت إدارة الهلال عقدًا من الحارس الواعد أحمد أبو راسين، صاحب الـ18عامًا، والذي يؤمن بقاء حامي عرين فريق كرة القدم بالنادي تحت 19 عامًا، لمدة ثلاثة مواسم، تنتهى في عام 2024.

بالفيديو.. محمد العنزي يكشف عن حقيقة مفاوضات الاتحاد مع حمدالله

كشف الناقد الرياضي محمد العنزي عن حقيقة الأنباء التي أثيرت مؤخرًا بشأن دخول نادي الاتحاد في مفاوضات مكثفة للحصول على خدمات المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر، في انتقالات الصيف الجاري، مشددًا على أن وكيل هداف العالمي «لا يمثل إلا نفسه».

مرسوم سلطاني بإنشاء نظام جهاز الاستثمار العماني

أصدر سُّلطان عمان هيثم بن طارق مرسومًا ساميًا بإنشاء نظام جهاز الاستثمار العماني. وقال المرسوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، إنه يُعمل في شأن جهاز الاستثمار العماني بأحكام النظام المرفق، كما يُصدِر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

أمر الله صالح: أنا رئيس أفغانستان الحالي.. ويدعو المواطنين لمقاومة طالبان

أوضح النائب الأول للرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، أنه لم يفقد روح النضال، مشددًا أنه يرى فرصًا هائلة أمامهم لمقاومة طالبان؛ مشيرًا إلى أنه أصبح الرئيس الشرعي المؤقت للبلاء، بعد هروب الرئيس أشرف غني من أفغانستان عقب سيطرة طالبان على البلاد.

وقال أمر الله صالح عبر حسابه على موقع «تويتر» إنه طبقًا لدستور أفغانستان «في حالة غياب أو هروب أو استقالة أو وفاة الرئيس، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس المؤقت للبلاد».

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